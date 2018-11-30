За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 16 ДТП

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пятница
30.11.2018
15:13:24
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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 16 ДТПСреди них два ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили травмы.
29 ноября в 13:35 водитель, управляя транспортным средством «Фотон», следовал по автодороге М-2 Крым и в районе 356 км на регулируемом перекрестке с автодорогой Орел-Лунево-Карпово-Троицкое произошло столкновение с автомобилем «Шкода Йети». В результате ДТП водитель автомобиля «Шкода» получил телесные повреждения.
29 ноября в 15 часов водитель «Ниссан Алмера» следовал по ул. 5-го Августа
и в районе д. № 88 допустил наезд на препятствие - металлическое ограждение. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля получили телесные повреждения. Водитель транспортного средства отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения при наличии признаков.
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