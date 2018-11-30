В Орле с моста спрыгнул человек

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пятница
30.11.2018
15:13:37
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В Орле с моста спрыгнул человекЧП произошло 29 ноября.
Сообщение от очевидца о том, что в реку Оку, в районе улицы Герцена города Орла, возможно, спрыгнул человек, поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» около 16 часов.
Прибывшие на место возможного ЧП водолазы поисково-маневренной группы осмотрели окрестности и обнаружили неутешительные подтверждения трагедии: вещи потерпевшего на мосту и пролом во льду на самой середине реки.
Как сообщил начальник поисково-маневренной группы областной поисково-спасательной службы Александр Степных, водолаз извлек на поверхность тело мужчины – «в одежде, трико и в кедах». По информации пресс-службы регионального управления МЧС, погибший был найден в 35 метрах от берега на глубине три метра.
На теле погибшего, молодого человека лет 25-и, спасатели не обнаружили видимых следов насильственной смерти. Выяснить обстоятельства трагедии предстоит полицейским и следователям.
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