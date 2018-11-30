Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:35 на телеканале «Россия».



- Первая трагедия «зимней воды». В Орле погиб молодой человек.



- Крутое пике. К ДТП в своем огороде местные жители уже привыкли.



- Для добрых дел нет возрастных ограничений. Что такое хорошо, малыши познают не на словах, а на деле.



- Не ограничены в желании жить активной жизнью. Сегодня в Орле начались мероприятия, посвященные Декаде инвалидов.





Вести-Орёл

30 ноября 2018 года







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