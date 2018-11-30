Андрей Клычков принял участие в селекторном совещании по вопросам совершенствования системы межведомственного взаимодействия

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пятница
30.11.2018
23:29:07
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Андрей Клычков принял участие в селекторном совещании по вопросам совершенствования системы межведомственного взаимодействияВидеоконференция прошла сегодня. Ее провел Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.
Как отметил Министр обороны РФ, современная международная военно-политическая обстановка развивается очень динамично. Многократно увеличились объемы информации, требующие учёта и анализа для принятия эффективных управленческих решений, в том числе в области обороны государства. Сергей Шойгу подчеркнул, что только совместная работа органов государственного управления позволит адекватно и своевременно реагировать на угрозы безопасности страны в современном мире.
В рамках мероприятия речь шла об информационном взаимодействии структур и ведомств с Министерством обороны страны в решении ряда социально-значимых вопросов, сообщает информационный портал Орловской области.
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