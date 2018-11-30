Новости версия для печати В Орле и Орловском районе будет внедрена единая схема транспортного обслуживания Это должно помочь решить взаимные претензии перевозчиков «двузначных» и «трехзначных» маршрутов. А самое главное - улучшить ситуацию для пассажиров.



Уже проведен электронный аукцион, по результатам которого заключен контракт. Сейчас его исполнитель проводит исследование пассажиропотоков на маршрутах областного центра и межмуниципальных маршрутах пригородного сообщения. Обследование продлится до 14 декабря 2018 года. После этого должен быть разработана единая схема транспортного обслуживания, сообщает информационный портал Орловской области.





Татьяна Напольских

30 ноября 2018 года







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