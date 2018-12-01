Новости версия для печати Подарить частичку души Такая возможность в эти выходные есть у каждого орловца.



Сегодня и завтра в Орле будет проходить сбор подарков для пожилых людей. Благотворительная акция продлится с 13 до 15 часов во всех крупных гипермаркетах Орла. В дар принимаются одежда, предметы быта и гигиены, а также разные лакомства. Екатерина Блынская, волонтер: «Совместно с фондом «Старость в радость» и ресурсным центром добровольческих инициатив ОГУ имени Тургенева мы проводим благотворительную акцию по сбору подарков для пожилых людей. Подарки будут переданы в дома престарелых, каждому лично в руки».





Татьяна Дьяконова

1 декабря 2018 года







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