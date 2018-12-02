Новости версия для печати Объявлен прием заявок на конкурс чтецов в рамках Первого Всероссийского театрального фестиваля «Месяц в деревне» Основные требования: возраст от 12 лет, а выбранный отрывок должен быть из произведений классика русской литературы Ивана Сергеевича Тургенева, продолжительностью не более 4 минут. Заявки принимают до 7 декабря включительно. Конкурс состоится в библиотеке им. Бунина 17 декабря.





Анна Вайсергисер

2 декабря 2018 года







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