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понедельник
3.12.2018
16:32:10
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Сегодня последний день приема заявок на ежегодный конкурс «Молодые лица города - 2018»Так что если вам не менее 14 лет и не больше 35, вы можете еще успеть побороться за почетное звание.
Для участия необходимо предоставить сведения о своих достижениях. В конкурсе будет 14 победителей. Лучших выберут в таких номинациях, как «Мастер настроения», «Сыны Отечества», «Ласковый дом», «Сила духа», «Свет знаний», «Служители Гиппократа», «Мастер пера», «Альма матер» и другие.
Имена победителей огласят на торжественной церемонии награждения 19 декабря.
Телефоны для справок: 8 (4862) 76-34-53, 8 (920) 285-57-71, 8 (961) 624-46-16, 8 (920) 289-89-36 (отдел молодежной политики).
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