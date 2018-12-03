Новости версия для печати Орловцы могут выбрать лучшего спортсмена этого года Голосование проходит на сайте «Орелспорт». Победителя наградят на Олимпийском балу.



Чествовать лучших спортсменов и тренеров будут 18 декабря. Победителей будут выбирать по итогам выступлений на соревнованиях всероссийского и международного уровня.



Представлено несколько номинаций – лучшие спортсмены и тренеры в олимпийских и не олимпийских видах спорта. Лучшая команда, лучшая федерация, предусмотрена награда и за многолетний вклад в развитие физической культуры и спорта в Орловской области.





Мария Семак

3 декабря 2018 года







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