3 декабря в российском календаре значится как День инвалидов

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понедельник
3.12.2018
16:32:16
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3 декабря в российском календаре значится как День инвалидовИ сегодня в Орле состоится спортивный праздник для людей с ограниченными физическими возможностями - «Победить в спорте – победить себя».
Участникам предстоит несколько видов состязаний – настольный теннис, дартс, гантели и другие виды спорта. А после всех ждет дружеское чаепитие и концертная программа.
В рамках Декады инвалидов пройдет показ инклюзивного спектакля «Открытая дверь» с участием детей с особенностями в развитии из областного реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ и волонтерами объединения «Альтаир».
Он состоится 8 декабря на малой сцене театра им. Тургенева. Начало в 15:00 (12+).
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