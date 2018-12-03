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3 декабря в российском календаре значится как День инвалидов

Участникам предстоит несколько видов состязаний – настольный теннис, дартс, гантели и другие виды спорта. А после всех ждет дружеское чаепитие и концертная программа.

В рамках Декады инвалидов пройдет показ инклюзивного спектакля «Открытая дверь» с участием детей с особенностями в развитии из областного реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ и волонтерами объединения «Альтаир».



Он состоится 8 декабря на малой сцене театра им. Тургенева. Начало в 15:00 (12+).