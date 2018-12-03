Новости версия для печати 3 декабря в России отмечается День Неизвестного солдата Сегодня в Орле вспомнят солдат, чьи имена до сих пор значатся в списках пропавших без вести. Митинг в память о неизвестном солдате состоится на бульваре Победы.



В российском календаре эта памятная дата появилась в 2014 году как дань воинской доблести всех безымянных героев, погибших в различных военных конфликтах. Орловцев приглашает присоединиться к митингу. Церемония начнется в 16 часов. В церемонии возложения цветов примут участие первые лица Орла и Орловской области, ветераны боевых действий, почетные граждане города, представители молодежных патриотических и общественных организаций.





Мария Семак

3 декабря 2018 года







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