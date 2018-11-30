Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Куда потратят областную казну? Сегодня Облсовет единогласно утвердил бюджет будущего года.

- Дайте им точку опоры. Некоммерческие организации представили свои проекты на Гражданском Форуме.

- Поездки по одним правилам. Орел и Орловский район объединят в одну схему транспортного обслуживания.

- Дорогою добра. Сегодня в мэрии Орла открыли необычную выставку.

- «За здоровый образ жизни». Сегодня молодежи еще раз напомнили о профилактике ВИЧ-инфекций.



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Вести-Орёл

30 ноября 2018 года







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