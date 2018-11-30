Новости версия для печати Сегодня состоялось 30-е заседание орловского Облсовета В повестке более 30 пунктов, но главный вопрос - каким в итоге будет бюджет на 2019 год.



Начало предпоследней сессии Облсовета в этом году было спортивным. Благодарностями были отмечены высокие достижения воспитанников прославленной Клавдии Наумовой и спортшколы «Русичи». Торжественная часть была короткой, затем сразу перешли к основной теме. Ко второму чтению областной бюджет был существенно скорректирован, причем, в сторону увеличения финансирования главных статей. Елена Сапожникова, руководитель департамента финансов Орловской области: «Назову основные, самые крупные направления: здравоохрание дополнительно 607.9 млн рублей, образование 369,4 млн рублей, культура 51,2 млн рублей». А еще плюсом - почти 75 млн на поддержку малого предпринимательства. Больше всего добавят на дороги - без малого 594 млн. Цифры - оптимистичные, но бюджет очень непростой. И в этом исполнительная и законодательная власть единодушны. Вадим Соколов, первый заместитель губернатора Орловской области: «Финансово-экономический блок правительства четко понимает, что по тем доходам, которые мы получаем, мы и должны планировать свои расходы». И это главный критерий, который решили взять на вооружение на ближайшие три года. Причем экономия будет разумной, а работа по привлечению доходов максимальной. Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Сегодня мы говорим, что порядка 46-47 млрд рублей инвестиций приходят в область, но, на мой взгляд, этого все равно не достаточно для того, чтобы создавались новые рабочие места, и что самое важное, формировалась налогооблагаемая база нашего региона». После первого чтения проект бюджета прошел депутатский фильтр, кстати, в этом году он был очень жесткий. Андрей Куцын, руководитель фракции ЛДПР орловского Облсовета: «Мы внесли пакет поправок, причем поправки были концептуального характера. К сожалению, не все они были приняты. И очень много вопросов у нас остается, как будет исполняться этот бюджет». Денис Филипченков, член фракции «Справедливая Россия» орловского Облсовета: «Одна из основных претензий к этому бюджету - было недостаточное финансирование сферы здравоохранения, мы подготовили поправки, пять из которых, касающиеся здравоохранения, были приняты». Коммунисты внесли также свыше 30 поправок в первую редакцию бюджета. Вячсеслав Морозов, руководитель фракции КПРФ орловского Облсовета: «Конечно, не все приняты, но основные - социальной направленности - приняты, это и школьное питание, и национальные проекты». «Единая Россия» также удовлетворена тем, что большинство ее поправок были учтены, но не все. Увеличение финансовой поддержки муниципалитетов пока ушло в запас. Михаил Вдовин, руководитель фракции партии «Единая Россия» орловского Облсовета: «Муниципалитеты находятся в сложном финансовом положение, и при получении дополнительных источников доходов им будет оказываться помощь. Я еще раз хочу подчеркнуть: бюджет - напряженный, но реалистичный». Такое единодушие в приеме годового бюджета случилось не вдруг. Фактически процедура осталась та же, но изменилось отношение к ней. Принцип перетягивания финансового одеяла власть и депутаты решили кардинально заменить. В новых реалиях он не работает, а вот политика диалога доказала свою эффективность.









Оксана Гранн

30 ноября 2018 года







На главную страницу





