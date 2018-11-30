Сегодня состоялось 30-е заседание орловского Облсовета

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пятница
30.11.2018
23:28:57
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Сегодня состоялось 30-е заседание орловского ОблсоветаВ повестке более 30 пунктов, но главный вопрос - каким в итоге будет бюджет на 2019 год.
Начало предпоследней сессии Облсовета в этом году было спортивным. Благодарностями были отмечены высокие достижения воспитанников прославленной Клавдии Наумовой и спортшколы «Русичи». Торжественная часть была короткой, затем сразу перешли к основной теме.
Ко второму чтению областной бюджет был существенно скорректирован, причем, в сторону увеличения финансирования главных статей.
А еще плюсом - почти 75 млн на поддержку малого предпринимательства. Больше всего добавят на дороги - без малого 594 млн. Цифры - оптимистичные, но бюджет очень непростой. И в этом исполнительная и законодательная власть единодушны.
И это главный критерий, который решили взять на вооружение на ближайшие три года. Причем экономия будет разумной, а работа по привлечению доходов максимальной.
После первого чтения проект бюджета прошел депутатский фильтр, кстати, в этом году он был очень жесткий.
Коммунисты внесли также свыше 30 поправок в первую редакцию бюджета.
«Единая Россия» также удовлетворена тем, что большинство ее поправок были учтены, но не все. Увеличение финансовой поддержки муниципалитетов пока ушло в запас.
Такое единодушие в приеме годового бюджета случилось не вдруг. Фактически процедура осталась та же, но изменилось отношение к ней. Принцип перетягивания финансового одеяла власть и депутаты решили кардинально заменить. В новых реалиях он не работает, а вот политика диалога доказала свою эффективность.
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