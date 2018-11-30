Новости версия для печати В Орле прошел форум «Мы вместе, мы едины» Форум проводится уже в девятый раз и традиционно охватывает широкий круг проблем: это оказание и развитие паллиативной помощи, инклюзивное образование, работа с молодежью. Все проекты, как правило, носят социальный характер. Правда, есть одно «но» - реализовать их можно, если будут пожертвования или грант. В фундаментальной библиотеке сегодня разместились несколько десятков добровольческих организаций.



Гражданский форум - это формат общения, где социально ориентированные некоммерческие общественные организации делятся опытом и идеями. Это площадка для диалога и возможность заявить о себе. Несколько десятков добровольческих проектов были представлены сегодня в фундаментальной библиотеке. Один из них - «Экспресс-бабушки», участники которого помогают с детьми, только вот семей, где их помощь нужна, пока больше, чем волонтеров серебряного возраста.

Информационный проект «Электронный орловец» уже зарекомендовал себя как успешный, он работает с 2007 года. Этим летом, на базе одного из детских лагерей, была обкатана программа «КОДИКА». По ней детей бесплатно обучают основам программирования. Роман Скобляков руководитель социального проекта «КОДИКА»: «Пробные модули показали свою востребованность, в том числе и в лагерях. В 2019 году планируется открыть точки обучения в Ливнах и Мценске, а также в Орле уже на постоянной основе. Но летние лагеря мы не собираемся забывать». Реализация проектов возможна только при получении грантов или благодаря пожертвованиям. Кстати, сейчас идет сбор средств на появление в области первого хосписа. Акция «Письмо ветерану», фестиваль «Поверь в мечту», «Команда доброты» и множество других проектов появились, благодаря координационному центру добровольческих инициатив ОГУ. Согласно статистике, с каждым годом число желающих творить добро растет. Андрей Клычков Губернатор Орловской области: «888 общественных некоммерческих организаций на сегодняшний день зарегистрированы и действуют на территории Орловской области. Год назад я говорил о том, что мы будем решать вопрос о создании Дома национальностей. Могу доложить: не все быстро, но до конца этого года мы, по итогам конкурса, перечислим первую часть, выкупая помещение в собственность Орловской области как раз для реализации этой идеи, и у нас будет свое помещение, свое здание». Этот форум словно «мини-модель» идеального гражданского общества, где люди готовы помогать друг другу. Сегодня было представлено 60 разнообразных проектов. 10 из них отметили статуэтками.









Анна Вайсергисер

30 ноября 2018 года







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