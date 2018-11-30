Новости версия для печати Собрался на охоту? Поможет МФЦ «Готовь сани летом», - говорят в народе. И для того чтобы не пропустить сезон охоты, стоит вовремя позаботиться обо всех необходимых документах. Без них любимое хобби может оказаться под угрозой срыва. А чтобы оформление бумаг стало менее напряженным, без очередей и потери времени, можно просто воспользоваться новым сервисом. О портале "В современный мир без бумажной волокиты» - расскажет наш корреспондент.



Такое хобби как охота предполагает массу тонкостей. Так, прежде, чем приобщиться к охотничьему ремеслу предстоит пройти тропу сбора документов. Потом подать заявление. Последние, кстати, сейчас можно сделать через телефон или компьютер, всего-то надо набрать в поисковике «Госуслуги». Елена Быковская, специалист по приему и выдаче документов: «Перечень документов для получения данных услуг достаточно прост. Для оформления охотбилетов надо предоставить паспорт и личные фотографии, а для аннулирования непосредственно также паспорт и непосредственно охотничий билет». Бумаги примут в МФЦ, а до конца 2018 года услуга станет доступна онлайн. Сайт «Госуслуг» - это твердое «нет» утомительным ожиданиям в очередях, но воспользоваться благом цивилизации можно после регистрации. В правом верхнем углу находим «Личный кабинет», логин - номер СНИЛСа, пароль для первого входа пришлют SMS- сообщением, но после подтверждения учетной записи - в МФЦ. Потом отправляем документы и получаем свое «право на охоту». Елена Быковская, специалист по приему и выдаче документов: «Все услуги предоставляются в течение пяти рабочих дней со дня подачи документации в управление. Непосредственно в окне все документы оформляются не более 15 минут». Каждый уважающий себя охотник знает все условия выдачи охотбилетов, а теперь еще и как получить их, сэкономив время и нервы.





Анна Вайсергисер

30 ноября 2018 года







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