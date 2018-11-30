Новости версия для печати Сегодня в Орле стартовала декада инвалидов Первым мероприятием стала фотовыставка воспитанников общественной организации "Орловские родники", открывшаяся в фойе городской администрации. Здесь же был дан старт сбору средств. Помимо этого герои фотовыставки сейчас готовятся к благотворительной акции «Свет Рождественской звезды», ключевым событием которой станет январский концерт в городском центре культуры. Все собранные средства пойдут на поддержку общественной организации и её воспитанников. Екатерина Данилевская, заместитель главы администрации г.Орла: «Этой выставкой мы хотим привлечь внимание общества к таким людям. И показать, что они не одиноки, что они могут рассчитывать на поддержку - на поддержку тех людей, с которыми они живут рядом».





Антон Киселёв

30 ноября 2018 года







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