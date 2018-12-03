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За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 31 ДТП

1 декабря в 17 часов водитель автомобиля «Нисан» двигался по ул. Рощинской и в районе дома № 17 произошел наезд на пешехода - подростка 2001 г.р., который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, был одет в одежду темного цвета без светоотражающих элементов. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в отделение травматологии.

1 декабря в 17:50 водитель автомобиля «Рено Симбол» следовала по Московскому шоссе, и при повороте налево - на переулок Межевой, на регулируемом перекрестке, в районе дома №56, произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Тигуан», который следовал по Московскому шоссе, после чего произошел наезд автомобиля «Рено Симбол» на препятствие - пешеходное ограждение. В результате ДТП пассажир автомобиля «Рено», которая находилась на заднем сидении, получила телесные повреждения.

2 декабря в 7 часов утра в поселке Красная Заря Орловского района водитель автомобиля «Киа Спектра», находясь в состоянии алкогольного опьянения, следовал по ул. Калинина, не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на пешехода - женщину 1979 г.р., которая находилась на тротуаре. В результате ДТП пешеход получила травмы.

2 декабря в 11:15 водитель автомобиля «Лада Ларгус» следовал по переулку Пищевому, и в районе дома № 15 произошло столкновение с автомобилем «Рено Меган», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пассажир автомобиля «Рено» - девочка 2010 г.р. получила телесные повреждения, не госпитализирована.

2 декабря в 15:40 водитель автомобиля «Рено Логан» следовал по ул. Мостовой, и в районе дома № 90 А по Карачевскому шоссе не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Рено Флюенс», который двигался впереди в попутном направлении. В результате ДТП пассажир автомобиля «Рено Флюенс» получил травмы, не госпитализирован.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области