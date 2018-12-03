Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Их имена - неизвестны, их подвиг - бессмертный. Сегодня – День неизвестного солдата. - Каждый день они - побеждают себя. Сегодня международный день инвалидов. - Военная техника - своими руками. В Орле открылась выставка стендового моделизма. - Возвращение в тройку лучших - после травмы. Орловский спортсмен завоевал «бронзу» на Чемпионате России.

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Вести-Орёл

3 декабря 2018 года







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