Новости версия для печати Куда потратят городскую казну? Главный финансовый документ Орла на три ближайших года вынесут на публичное обсуждение.



Слушания назначили на 11 декабря. Пройдут слушания в большом зале администрации города. Стать участником, послушать отчет и задать свой вопрос может любой активный житель Орла. Более того, уже сейчас можно внести свои предложения. Адрес электронной почты и время работы - на сайте орловского Горсовета.





Татьяна Напольских

3 декабря 2018 года







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