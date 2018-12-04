Новости версия для печати Стратегию - утвердили, осталось разработать тактику Сегодня на рабочем заседании правительства Орловской области подвели итоги развития агропромышленного комплекса за 11 месяцев этого года.



Достижения - есть. 3 млн 150 тысяч тонн зерновых засыпали в закрома. Почти 2 млн сахарной свеклы уже убрали с полей. Растет инвестиционный показатель, увеличивается господдержка сельхозтоваропризводителя.

Андрей Клычков, губернатор и председатель правительство Орловской области: «По соглашениям, заключенным с Минсельхозом, мы получили более 1,7 млрд рублей, областной бюджет выделил почти 160 млн рублей на дополнительную поддержку. Вместе с этим, ставя задачи на следующий год, мы должны уделить повышенное внимание ряду имеющихся проблем. И не просто говорить о них, а ставить задачи по их решению». Дмитрий Бутусов, зампред правительства Орловской области по развитию АПК: «Мы продолжаем работу по увеличению, по разным подпрограмам, сейчас уже дополнительно еще 138 млн рублей нам добавили, дополнительно еще поступят средства поддержки до конца этого года». Положительная динамика отмечена практически во всех отраслях сельхозпроизводства, однако в производстве молока переломить ситуацию пока не удалось. Это одна из ключевых задач на следующий год. После реконструкции готовится к запуску первая очередь крупного молочного комбината. В следующем году поддержка молочного скотоводства будет усилена.



Помощь федерального центра региону будет существенно увеличена. А чтобы средства нашли свое применение – пристально проконтролируют.

Андрей Клычков, губернатор и председатель правительство Орловской области: «С учетом наших ограниченных финансовых ресурсов, я считаю просто недопустимым фактом, когда мы не используем поступившие денежные средства. Даже одна копейка, которую мы вынуждены возвращать в федеральный бюджет, для нас является, по сути, преступлением. Поэтому наша задача, планируя объемы работ на следующий год и тех задач, которые есть, максимально четко планировать результаты освоения этих средств». Практически все ведомства в этом году справляются с поставленными задачами. У отстающих есть еще целый месяц, чтобы исправить ситуацию. Глава региона предупредил: если причины, по которым бюджетные деньги не будут освоены, окажутся недостаточно убедительными, последуют выводы, вплоть до кадровых.





Оксана Гранн

3 декабря 2018 года







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