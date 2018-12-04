Новости версия для печати Орловцы зачастую игнорируют знак «Парковка для инвалидов» Сегодня - международный День инвалидов. В этот день сотрудники орловской Госавтоинспекции решили проверить, готовы ли орловские автомобилисты предоставить водителям с ограниченными возможностями их законное право на парковку. Инспекторы убедились в обратном.



Для чистоты эксперимента инспекторы решили действовать в будний день, спустя несколько часов после утреннего часа-пик и задолго до вечернего. При таких условиях парковка, отведенная инвалидам у ТМК «Грин», должна быть, практически, свободна. Однако здесь полно машин, владельцы которых здоровьем не обижены, зато страдают рассеянностью и зачастую не замечают знаков и разметки. «Обострить» внимание водителей призваны административные штрафы. В данном случае они достигают максимальных значений - 5 тысяч рублей. Кроме того, машине правонарушителя грозит эвакуация на штраф-стоянку.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Сегодня простой рабочий день. Мест на парковке предостаточно, но водители все равно нарушают действие этого знака, ставя свои автомобили в неположенных местах, чем создают неудобства для инвалидов-водителей, инвалидов-пассажиров». Пока одних нарушителей оформляют, другие занимают их место. Даже присутствие экипажа ДПС рассеянным водителям предупреждением не служит. При этом водители забывают о том, что своей беззаботной невнимательностью они ущемляют права тех, кто и так уже поставлен жизнью в жесткие рамки ограниченных возможностей и имеет полное право занять парковку для инвалидов.



Инспекторы говорят: доля льготных парковочных мест, которая вызывает у водителей множество пересудов, предусмотрена законом, а значит - обсуждению не подлежит. Каждое десятое место на стоянке отводится инвалидам и может быть занято только той машиной, в которой водитель или пассажир могут предъявить соответствующие документы.





Иван Суверин

3 декабря 2018 года







На главную страницу





