Новости версия для печати Орловские студенты отличились в финале второго национального межвузовского чемпионата профессионального мастерства Чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills прошел в Москве в последних числах ноября.



Полина Колзунова стала золотым призером в «Веб-дизайне». Тоже «золото» по «Туризму» взяли Ксения Бышок и Илья Шутов. Будущие геодезисты Егор Разумов и Алексей Бобков взяли бронзовые награды.



Обладателями медалей чемпионата стали конкурсанты из 30 регионов России. В целом же финал был напряженным и ярким. В программе появилось восемь новых компетенций. За награды боролись 93 вуза – это на 10 больше, чем в 2017 году.





Татьяна Напольских

3 декабря 2018 года







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