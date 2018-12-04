Орловские студенты отличились в финале второго национального межвузовского чемпионата профессионального мастерства

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вторник
4.12.2018
5:36:09
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Орловские студенты отличились в финале второго национального межвузовского чемпионата профессионального мастерстваЧемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills прошел в Москве в последних числах ноября.
Полина Колзунова стала золотым призером в «Веб-дизайне». Тоже «золото» по «Туризму» взяли Ксения Бышок и Илья Шутов. Будущие геодезисты Егор Разумов и Алексей Бобков взяли бронзовые награды.
Обладателями медалей чемпионата стали конкурсанты из 30 регионов России. В целом же финал был напряженным и ярким. В программе появилось восемь новых компетенций. За награды боролись 93 вуза – это на 10 больше, чем в 2017 году.
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