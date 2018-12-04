|
вторник
4.12.2018
16:18:22
|
|
В Орле продолжается акция «Дом со звездой»Цель акции — увековечивание памяти земляков-ветеранов, защитников Отечества и их подвигов.
В Орле на этой неделе к патриотической акции «Дом со звездой» присоединятся 11 общеобразовательных учреждений. Первые звезды уже 3 декабря установили учащиеся школ № 17, № 31 и № 49. В последующие дни присоединятся школы № 36, № 11, № 26, № 34.
Самым массовым днем станет 7 декабря: учащиеся школы №51 установят сразу 12 красных звезд. А учащиеся школы №5 и гимназии №16 вместе установят пять звезд.
Завершит патриотические мероприятия на этой неделе школа №37. Школьники вручат памятные знаки семи ветеранам, сообщает сайт городской администрации.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта