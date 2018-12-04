Новости версия для печати В Орле продолжается акция «Дом со звездой» Цель акции — увековечивание памяти земляков-ветеранов, защитников Отечества и их подвигов.



В Орле на этой неделе к патриотической акции «Дом со звездой» присоединятся 11 общеобразовательных учреждений. Первые звезды уже 3 декабря установили учащиеся школ № 17, № 31 и № 49. В последующие дни присоединятся школы № 36, № 11, № 26, № 34.



Самым массовым днем станет 7 декабря: учащиеся школы №51 установят сразу 12 красных звезд. А учащиеся школы №5 и гимназии №16 вместе установят пять звезд.



Завершит патриотические мероприятия на этой неделе школа №37. Школьники вручат памятные знаки семи ветеранам, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

4 декабря 2018 года







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