Новости версия для печати Накануне в центре Орла начали устанавливать новогоднюю елку В этом году установкой главной ели в городе займутся работники МУП «Зеленстрой».



Новогоднее дерево высотой 20,5 метров планируют монтировать на площадке перед входом в орловский драмтеатр. Работы будут вестись в течение недели. Зеленую красавицу украсят 218 елочных шаров, 57 снежинок, 55 звезд, 11 гирлянд и большая светодиодная звезда на верхушке.



Помимо главной елки новогоднее настроение орловцам создадут пять новых деревьев. Так, площадку перед театром «Свободное пространство» украсит 12-метровое дерево, состоящее из одних шаров. 14-метровая ель из искусственной хвои будет монтирована и украшена новогодними шарами и гирляндами на площадке перед Домом быта. Перед Орловским городским центром культуры также появится искусственное 14-метровое дерево.



Также в ближайшее время 20-метровые ели появятся на бульваре Победы и на площади Содружества в Северном районе города, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

4 декабря 2018 года







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