Новости версия для печати Сегодня в Орле вспоминали бессмертный подвиг неизвестных солдат, погибших в боевых сражениях Орловцы почтили их память минутой молчания.



К подножию cтелы «Орел - город воинской славы» возложили гирлянду и цветы. В митинге приняли участие трудовые коллективы города и поисковики. Именно поисковики помогают найти погибших во время Великой Отечественной войны героев. В этом году было поднято рекордное количество останков - больше тысячи. 59 из них теперь не безымянные.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня, вспоминая всех погибших, мы должны ставить перед собой задачи по увековечиванию памяти героев, по патриотическому воспитанию. Именно этим мы и будем заниматься. Я благодарю всех поисковиков, которые в полях ведут эту работу. Кроме поиска на полях, идет работа по подводному поднятию и вооружения, и солдат».





Анна Вайсергисер

3 декабря 2018 года







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