Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 17 ДТП Из них одно ДТП с пострадавшим, в результате один человек получил телесные повреждения.



3 декабря в 8:30 минут водитель, управлял автомобилем «Фольксваген Поло», двигался по улице 5 Августа и в районе дома № 58 по улице 3-й Курской при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Пежо 307», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пассажир автомобиля «Фольксваген» - женщина 1965 г.р. получила телесные повреждения, госпитализирована в отделение травматологии.





Орловское Информбюро

4 декабря 2018 года







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