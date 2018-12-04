Новости версия для печати На Орловщине число призывников, уклоняющихся от службы в рядах вооруженных сил, снизилось Цифры приводит областной военкомат.



Уклонистов во всей области - около 300 человек. 196 из них - жители областного центра. В военном комиссариате Орловской области напоминают, что уклонение от медицинского обследования или неявка после него в комиссариат грозит административной ответственностью. И уже восемь орловцев в ходе этого призыва к ней привлечены.





Орловское Информбюро

4 декабря 2018 года







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