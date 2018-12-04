Новости версия для печати Соцзащита Орловской области: ноябрьские выплаты на третьего и последующих детей родители получат обязательно В этом году все семьи, в которых родился третий и последующие дети, имеют право на ежемесячную субсидию. Выдавалась она без задержек. Однако в ноябре получить ее смогли не все родители.



Как пояснили в областном департаменте соцзащиты, опеки и попечительства, детей родилось больше, чем поступило средств из федерального бюджета. Число получателей субсидии от государства выросло, ни много ни мало, почти на 1400 человек. Запрос об увеличении финансирования областные чиновники направили оперативно, средства были выделены в полном объеме, а это без малого 22 млн рублей.

Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области: «В связи с нашей заявкой вносились изменения в закон о федеральном бюджете, это потребовало определенного времени, мы ожидаем поступления денег в регион в ближайшее время, и как только они поступят, будут произведены сразу выплаты за ноябрь и декабрь текущего года».





Оксана Гранн

4 декабря 2018 года







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