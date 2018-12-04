Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
4.12.2018
16:18:15
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Соцзащита Орловской области: ноябрьские выплаты на третьего и последующих детей родители получат обязательно

В этом году все семьи, в которых родился третий и последующие дети, имеют право на ежемесячную субсидию. Выдавалась она без задержек. Однако в ноябре получить ее смогли не все родители.

Как пояснили в областном департаменте соцзащиты, опеки и попечительства, детей родилось больше, чем поступило средств из федерального бюджета. Число получателей субсидии от государства выросло, ни много ни мало, почти на 1400 человек. Запрос об увеличении финансирования областные чиновники направили оперативно, средства были выделены в полном объеме, а это без малого 22 млн рублей.
Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области: «В связи с нашей заявкой вносились изменения в закон о федеральном бюджете, это потребовало определенного времени, мы ожидаем поступления денег в регион в ближайшее время, и как только они поступят, будут произведены сразу выплаты за ноябрь и декабрь текущего года».



Оксана Гранн
4 декабря 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта