Новости версия для печати За неделю на территории Орловской области вируса АЧС не зафиксировано Об этом сообщили в Орловском референтном центре.



Всего было проведено 66 исследований. Этот вирус относится к группе особо опасных болезней для животных. И его появление ведет к уничтожению всего поголовья.





Татьяна Напольских

4 декабря 2018 года







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