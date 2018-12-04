Новости версия для печати Преподаватель орловского мединститута осужден за взятки Как доказал суд, преподаватель брал от 10 до 18 тысяч – за увеличение баллов по практике.



Всего насчитали взяток на 88 тысяч рублей. Педагог признан виновным и приговорен к штрафу в полмиллиона и запрету преподавать на полгода. Приговор пока в силу не вступил.





Татьяна Напольских

4 декабря 2018 года







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