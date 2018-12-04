Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Коней на переправе... поменяли. Начальник УКХ Орла Светлана Климова покинула должность «по собственному желанию».



- А снег идет. Ситуацию с уборкой обсуждали сегодня в мэрии Орла.



- Пригодны... к административной ответственности. В этот призыв в Орле уже на 8 уклонистов завели дела.



- И вот она нарядная... будет через пару дней. В Орле начали устанавливать главную елку области.



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Вести-Орёл

4 декабря 2018 года







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