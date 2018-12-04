Новости версия для печати Судебные приставы области взыскали всю невыплаченную заработную плату с ЗАО «Дормаш» Об этом сообщается на сайте ведомства.



«Дормаш» был признан банкротом весной прошлого года. У судебных приставов было более 3-х тысяч исполнительных листов о взыскании зарплаты работникам этого завода. Всего вернули более 84 млн рублей, в том числе более 35 млн - этом году.





Татьяна Напольских

4 декабря 2018 года







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