Новости версия для печати Сегодня в библиотеке Бунина открылась выставка, посвященная 25-летию избирательной системы Отметим, что её одногодками также являются и Конституция Российской Федерации, столько же и Федеральному собранию. Получается, что 2018 значимый на ключевые даты в истории страны год.



Центральное место на сегодняшней выставке отведено законодательным материалам. Они помогут не только лучше узнать, как устроен избирательный процесс в стране, но и дадут возможность его анализировать.

Людмила Маркина, председатель избирательной комиссии Орловской области: «Сегодня совместно с орловской библиотекой им. Бунина, которая является ключевым партнёром избирательных комиссий региона по вопросам повышения правовой культуры избирателей, открываем выставку «Избирательная система России: вчера и сегодня», где будут представлены интересные книги, издания». Среди изданий есть и те, которые можно отнести к разделу краеведческих. Они как раз рассказывают историю выборных кампаний на Орловщине. Также здесь можно найти авторитетную периодику: «Власть», «Федерализм», «Россия и современный мир». На их страницах широко обсуждается необходимость повышения уровня правовой культуры избирателей. Именно на это же ориентирована и сегодняшняя экспозиция.





Вадим Багринцев

4 декабря 2018 года







На главную страницу





