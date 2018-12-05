Новости версия для печати В Орле на пересечении улиц 60 лет Октября и Максима Горького заработает светофор Работать он будет пока в тестовом режиме.



Будут проводить мониторинг и корректировать работу светофора в соответствии с дорожной обстановкой. В региональном ГИБДД просят водителей проявлять максимум внимания на этом участке дороги.





Татьяна Напольских

4 декабря 2018 года







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