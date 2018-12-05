Новости версия для печати Сегодня в Орле стартует I Всероссийский театральный фестиваль «Месяц в деревне» Его приурочили к 200-летию Ивана Тургенева.



Спектакль-урок, городской мюзикл, рок-опера - на две недели Орёл станет местом притяжения ценителей и любителей искусства. На сцене «Свободного пространства» покажут четыре спектакля. Это постановки из репертуара московских театров «Модерн», «Театр луны» и «Театр Алексея Рыбникова». «Свободное пространство» представит «Фокстрот 12-ти стульев» (12+). Помимо этого организаторы запланировали провести Всероссийский конкурс чтецов по произведениям Тургенева.





Надежда Невматулина

5 декабря 2018 года







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