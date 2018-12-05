Ночную хоккейную лигу в Орле ожидает расширение

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среда
5.12.2018
14:38:58
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Ночную хоккейную лигу в Орле ожидает расширение7 декабря стартуют матчи дивизиона «18+ Лига Мечты».
В дебютном сезоне примут участие четыре орловские команды. Они сыграют между собой в круг пять раз. Турнир продлится до конца февраля 2019 года. Напомню, что матчи дивизиона «Любитель 40+» стартовали в начале ноября. На кону в обоих дивизионах - путевки на итоговый всероссийский фестиваль. Он пройдёт в мае следующего года в Сочи.
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