Новости версия для печати Ночную хоккейную лигу в Орле ожидает расширение 7 декабря стартуют матчи дивизиона «18+ Лига Мечты».



В дебютном сезоне примут участие четыре орловские команды. Они сыграют между собой в круг пять раз. Турнир продлится до конца февраля 2019 года. Напомню, что матчи дивизиона «Любитель 40+» стартовали в начале ноября. На кону в обоих дивизионах - путевки на итоговый всероссийский фестиваль. Он пройдёт в мае следующего года в Сочи.





Надежда Невматулина

5 декабря 2018 года







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