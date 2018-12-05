Сегодня 11-классники пишут итоговое сочинение по русскому языку

|
среда
5.12.2018
14:38:44
|
|
Сегодня 11-классники пишут итоговое сочинение по русскому языкуОно является допуском к ЕГЭ и, по желанию, может учитываться при поступлении в вузы.
Для орловских 11-классников экзамен начнется в 10 утра. Его продолжительность – 3 часа 55 минут. В этом году выпускникам всей страны предложили пять тем для размышлений: «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость». Какие достанутся орловским 11-классникам, они узнают за 15 минут до начала экзамена. Переписать итоговое сочинение можно будет 6 февраля и 8 мая.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта