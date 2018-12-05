Новости версия для печати Сегодня 11-классники пишут итоговое сочинение по русскому языку Оно является допуском к ЕГЭ и, по желанию, может учитываться при поступлении в вузы.



Для орловских 11-классников экзамен начнется ‪в 10 утра. Его продолжительность – 3 часа 55 минут. В этом году выпускникам всей страны предложили пять тем для размышлений: «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость». Какие достанутся орловским 11-классникам, они узнают за 15 минут до начала экзамена. Переписать итоговое сочинение можно будет 6 февраля и 8 мая.





Надежда Невматулина

5 декабря 2018 года







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