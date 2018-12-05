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Пора в детский сад или школу? Поможет МФЦ

Мы живем в век технологий, которые открывают нам новые возможности и заметно экономят время. Так, если долгожданное путешествие совпало с регистрацией ребенка в школу, смело выбирайте первое, ведь встать в очередь в любое государственное образовательное учреждение, в том числе и дополнительного образования, можно прямо из поезда. Для этого нужен лишь смартфон с доступом в Интернет.

В сезон простуд так не хочется подвергать себя и ребенка риску подхватить вирус, а пора вставать в очередь в детский сад. От бумажной волокиты избавит сайт «Госуслуг» - хоть дома, хоть на прогулке, хоть в магазине. Если есть доступ в Интернет, в два клика можно и записаться в школу, и встать на очередь в любое дошкольное учреждение. Это первый вариант. Есть и второй.
Елена Быковская, специалист по приему и выдаче документов: «Многофункциональный центр принимает заявителей как по предварительной записи, так и в порядке живой электронной очереди. Рассмотрение принятого заявления о зачисление в общеобразовательное учреждение предоставленных документов производится администрациями общеобразовательного учреждения».
Запись в школы и сады доступна с 1 февраля. Что немаловажно, сайт работает без перерыва на обед и выходных, 24 часа в сутки. Удобно и просто – попробовав раз, возвращаться в очередь не захотите. Проверено пользователями.

Регистрация детей, запись в дошкольные учреждения - это не весь перечень услуг, которые вы можете получить на сайте. Их - несколько сотен. Так, сидя за компьютером, в считанные секунды можно оформить документы, заказать справки, оплатить налоги, причем со скидкой. Главное условие - регистрация. Находим «Личный кабинет», логин - номер СНИЛСа, пароль для первого входа пришлют SMS-сообщением, но после подтверждения учетной записи в МФЦ.


Анна Вайсергисер
4 декабря 2018 года

 


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