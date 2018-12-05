Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Мясу с душком и молоку с водой на школьной кухне не место.



- «И вновь она нарядная на праздник к нам придет!».



- Мастера высокой кухни и работники общепита - 75 лет техникум сферы услуг готовит профессионалов.



- Новая техника должна пополнить парк «Спецавтобазы».



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Вести-Орёл

4 декабря 2018 года







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