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За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 23 ДТП

4 декабря в 10:20 водитель автомобиля «ВАЗ-2115» в районе 30 км автодороги Орел - Знаменское допустила столкновение с автомобилем «ВАЗ-2106», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя и пассажир автомобиля «ВАЗ-2106». Все пострадавшие госпитализированы в ООКБ.

4 декабря в 18 часов водитель автомобиля «ЗАЗ Шанс» в районе дома № 6 по ул. Зеленина допустил наезд на пешехода – мальчика 2006 г.р., который вышел на проезжую часть дороги без цели ее перехода, без сопровождения взрослых. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и с места ДТП был доставлен в ДОКБ, после осмотра отпущен.

4 декабря в 20:15 водитель автомобиля «Манн» двигался по ул. Совхозной деревни Хардиково Орловского района, и в районе дома № 10А произошел наезд на пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении при удовлетворительном состоянии обочины. В результате ДТП пешеходу причинены телесные повреждения, с места ДТП он доставлен в больницу им. Семашко, госпитализирован.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области

