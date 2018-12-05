Новости версия для печати Сегодня юристов Орловщины поздравили с профессиональным праздником «Спасибо за профессионализм» - эти слова прозвучали в администрации области в адрес юристов. На торжественном собрании отметили лучших.



Этот праздник появился в Российском календаре 10 лет назад, но уходит корнями в середину 19 века, когда были приняты судебные уставы, ставшие основой судебной реформы. Торжественное мероприятие, посвященное Дню юриста, прошло сегодня в круглом зале областной администрации. С профессиональным праздником орловских юристов поздравил губернатор Орловской области Андрей Клычков. «Настоящий юрист – это человек, который не только детально разбирается во всем многообразии юридических норм, но и постоянно повышает свой профессиональный уровень, − сказал Андрей Клычков, обращаясь к присутствующим в зале. – Безусловно, работа нашего юридического сообщества по оказанию правовой помощи населению заслуживает высокой оценки». В регионе ежегодно увеличивается число граждан получающих юридическую помощь бесплатно, ведется активная работа по правовому просвещению населения. Деятельность орловских юристов была также особо отмечена президентом Федеральной нотариальной палаты Константином Корсиком. Лучшим представителям профессии вручили почетные награды Губернатора Орловской области, орловского Облсовета, Орловского отделения Ассоциации юристов России, сообщает информационный портал Орловской области.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Орловское Информбюро

5 декабря 2018 года







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