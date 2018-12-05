Новости версия для печати Орловские школьники сегодня написали итоговое сочинение В орловском лицее № 22 побывал наша съемочная группа.



Паспорт, ручка, ничего лишнего. Под тщательным контролем прошла индивидуальная проверка знаний школьников. Выпускники России написали итоговое сочинение. Уже пятый год такая система является допуском к государственной итоговой аттестации.



На то чтобы полностью раскрыть тему, выпускникам отводится около четырех часов. Темы стали известны за 25 минут до начала экзамена. Это пять направлений: «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость».



Как обычно, на любом сочинение присутствуют общественные наблюдатели. Это люди, которые следят за возможными нарушениями при написании государственного экзамена. По словам наблюдателя Любови Сорокиной, нарушений в орловском лицее № 22 не было.



В этот день волнуются не только ученики, на плечах у директора большая ответственность. Ведь сочинение пишется за полгода до основных экзаменов. По итогу надо будет делать акцент на подготовку именно в тех местах, где были проколы. Но сегодня, в свой день рождения, директор лицея № 22 Ирина Маратовна Сушкова уверена, что ее ученики справятся на сто процентов, это будет лучший подарок.

Ирина Сушкова, директор лицея №22: «Надо сказать, что я положительно отношусь к проведению сочинения, потому что человек должен владеть своим родным языком, он должен красиво говорить, красиво излагать свои мысли и, конечно же, писать. Наши дети на протяжении полутора лет очень серьезно относились к подготовке к этой работе, и я почти уверена, что у них все получится». Итоги станут известны в течение двух недель. Но у тех, кто получит «незачет» или по уважительной причине не смог написать сочинение, еще будет возможность переписать его. В этом году с учетом незначительных изменений в организации это можно будет сделать в дополнительные сроки - 6 февраля и 8 мая 2019 года.





Всеволод Трифонов

5 декабря 2018 года







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