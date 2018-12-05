Новости версия для печати Орловцы - в ожидании Нового года Орел преображается. Новогодняя красавица у театра «Свободное пространство» стала настоящей героиней соцсетей. Совсем скоро засияет огнями и главная елка области.



Новый год - не просто дата. Новый год - это праздник, это ожидание счастья, и конечно это елка! Еще немного и на главной площади города разными огоньками засияет символ приближающегося Нового года. Рабочие уже приступили к монтажу зеленой красавицы. Высотой она будет 20,5 метров. А пока она больше напоминает фрагмент Шуховской башни. Во всем блеске предстанет главная елка области через неделю. Украсят ее более двухсот елочных шаров, снежинки и гирлянды. В прошлом году недалеко от елки залили каток, он очень приглянулся горожанам, поэтому в этом году идея будет воплощена вновь. Обещают открыть каток в 20-х числах декабря - если погода не подведет. Ни копейки бюджетных средств на это не понадобится. «Спасибо» будем говорить бизнесу. Но это пока планы на ближайшее будущее. Зато уже сейчас мы можем вовсю любоваться елкой у театра «Свободное пространство». На ней нет привычной хвои, есть огромное количество шаров и мишуры. Собирать лайки в соцсетях и восторги прохожих она будет долго. Срок годности - не один сезон.



Появятся четырнадцатиметровые ели и у Орловского городского центра культуры, и у Дома быта, а еще на бульваре Победы и на площади Содружества.

Светлана Балашова, первый заместитель начальника МКУ УКХ г. Орла: «Закуплено было три новых искусственных елки - две елки четырнадцатиметровые и одна двадцатиметровая. Выделено было на искусственные ели 7 миллионов 200, но по итогам торгов они обошлись городу около 4 миллионов, была экономия». Но на себе, советуют психологи, экономить не стоит - порадуйте себя подарком, украсьте квартиру. Свою лепту в ваше хорошее настроение внесут и городские новогодние огоньки.





Анна Вайсергисер

5 декабря 2018 года







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