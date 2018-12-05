Новости версия для печати Сегодня в России отмечается День добровольца На днях в Москве наградили победителей конкурса «Доброволец года». Инклюзивный спектакль орловского центра по работе с детьми и подростками «Открытая дверь» вошел в тройку лучших.



К праздничной дате в орловской библиотеке имени Бунина открыли выставку. Она называется «Миссия милосердия» (12+). Экспозиция расположилась в отделе основного книгохранения. В ней - всё о деятельности волонтерских организаций, в том числе и орловских. Открыта выставка до 26 декабря.





Анна Боева

5 декабря 2018 года







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