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Андрей Клычков встретился с новым управляющим Отделения по Орловской области Банка России Романом Никольским

Рабочая встреча состоялась сегодня в областной администрации. Ее участником также стала начальник Главного управления Банка России по ЦФО Надежда Иванова.

Обсуждались вопросы взаимодействия Банка России и правительства Орловской области, а также вопросы повышения финансовой доступности и финансовой грамотности населения, развития кредитования малого и среднего бизнеса в регионе, сообщает информационный портал Орловской области.

Андрей Клычков подчеркнул, что в области отмечен рост по налоговым и неналоговым сборам почти на 2 млрд рублей по сравнению с 2017 годом. Создано порядка тысячи новых рабочих мест. В этом году, несмотря на погодные условия, аграрии Орловщины собрали рекордный урожай зерновых.

Начальник Главного управления Банка России по ЦФО Надежда Иванова в свою очередь отметила, что в Орловской области сохраняется один из самых низких в ЦФО уровень инфляции.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я думаю, что нам есть смысл взаимодействовать, есть смысл обсуждать и анализировать ситуацию, которая есть не только в регионе, но и в целом в Российской Федерации. С учетом ваших специалистов, вашего опыта, мы заинтересованы, чтобы регион в экономическом плане развивался, и, самое главное, соответствовал всем тем вызовам, которые идут на федеральном уровне, и на международном уровне в том числе».
Роман Никольский, управляющий Отделения по Орловской области ГУ Банка России по ЦФО: «На встрече с губернатором мы обсуждали вопросы взаимодействия Банка России и правительства Орловской области, обсуждали вопросы повышения финансовой доступности, повышения финансовой грамотности, развитие кредитования малого и среднего бизнеса, и другие вопросы».



Орловское Информбюро
5 декабря 2018 года

 


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