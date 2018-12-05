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Юные орловские гимнастки под руководством Юлии Бравиковой готовятся к открытому уроку

Известная гимнастка Юлия Бравикова планирует открыть школу спортивной гимнастики на Орловщине. Первый шаг уже сделан - 1 октября первая группа юных спортсменок приступила к занятиям. И 24 декабря у них состоится открытый урок, на котором могут присутствовать не только родители, но и все желающие.

Эти совсем еще маленькие девчушки только делают свои первые шаги в художественной гимнастике. Спустя два месяца тренировок они уже с легкостью демонстрируют свои успехи.

О том, что спорт покоряется сильным и закаляет характер, известная гимнастка Юлия Бравикова знает не понаслышке. За ее плечами сотни выступлений, после которых ей рукоплескал практически весь мир. Сейчас уже в роли тренера девушка точно знает, каков он - путь настоящего спортсмена.
Юлия Бравикова, мастер спорта международного класса, четырехкратная чемпионка летней Универсиады 2017 года, двукратная чемпионка Европы среди юниоров: «Дети счастливы, приходят заниматься сюда, получают навыки, получают опыт. В три года придти и заставить себя заниматься - они большие молодцы, они преодолевают себя каждый день».
На 24 декабря у маленьких спортсменок запланирован открытый урок для родителей. Тренировки идут по расписанию - два раза в неделю. Сегодня эти девчонки с трудом садятся на шпагаты и пока еще не совсем понимают, зачем им нужно тянуть пальцы, но уже через пару лет они без этого спорта не смогут, будут жить им, уверена их тренер Юлия Короткова.
Юлия Короткова, тренер по художественной гимнастике: «Чудес не бывает. Не бывает такого, что гимнастка ничего не делает, а потом выходит и у нее все получается. Это каждодневный упорный, очень сложный труд, плюс удача и уверенность в себе».
Сейчас юные гимнастки готовятся к своим первым выступлениям, но кто знает, возможно, кто-то из них, как и их наставник, вновь прославит Орловскую область своими достижениями.




Юлия Опанасюк
5 декабря 2018 года

 


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