Новости версия для печати В этом учебном году ЕГЭ и ОГЭ претерпели незначительные изменения К ЕГЭ «по выбору», например, добавится китайский язык. А для выпускников 9 классов пройдет итоговое собеседование по русскому языку, основной срок его проведения – 13 февраля.



Наиболее значительное новшество – в последнем задании ЕГЭ по русскому языку - отказ от аргументации с опорой на литературный материал. Теперь выпускники будут выполнять его, работая только с незнакомым текстом. Как отметили в Рособрнадзоре, требование опираться на литературные источники привело к тому, что выпускники стали пользоваться шаблонными заготовками.



Кроме того, в этом учебном году планируется доставлять экзаменационные материалы в пункты проведения экзаменов - по Интернету. Предполагается, что эта технология к 2020 году полностью заменит доставку КИМ, записанных на защищенные диски, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

5 декабря 2018 года







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