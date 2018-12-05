В Орле студентам-экономистам рассказали об отличительных признаках фальшивых дензнаков

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В Орле студентам-экономистам рассказали об отличительных признаках фальшивых дензнаковПри всей сложности защиты банковских купюр, «криминальные умельцы» продолжают создавать и вводить в обращение поддельные деньги.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД рассказали студентам-экономистам об отличительных признаках фальшивок. По словам полицейских, сегодня фальшивомонетничество на Орловщине представляет собой реальную проблему. Поддельную купюру в своем кошельке может обнаружить, практически, каждый.
Полицейские также отметили, что среди сбытчиков фальшивок задержано немало молодых людей студенческого возраста. Сотрудники БЭП предостерегли студентов от соблазна легкого обогащения. Фальшивомонетничество относится к категории тяжких преступлений и карается тюремным заключением сроком до 8 лет.
Наталья Юнусова, оперуполномоченный по особым поручениям УЭБиПК УМВД РФ по Орловской области: «В этом году на территории Орловской области зарегистрировано очень много фактов поддельных купюр. Это больше 204 преступлений на сегодняшний день».