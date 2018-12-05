Новости версия для печати В Орле студентам-экономистам рассказали об отличительных признаках фальшивых дензнаков При всей сложности защиты банковских купюр, «криминальные умельцы» продолжают создавать и вводить в обращение поддельные деньги.



Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД рассказали студентам-экономистам об отличительных признаках фальшивок. По словам полицейских, сегодня фальшивомонетничество на Орловщине представляет собой реальную проблему. Поддельную купюру в своем кошельке может обнаружить, практически, каждый.

Наталья Юнусова, оперуполномоченный по особым поручениям УЭБиПК УМВД РФ по Орловской области: «В этом году на территории Орловской области зарегистрировано очень много фактов поддельных купюр. Это больше 204 преступлений на сегодняшний день». Полицейские также отметили, что среди сбытчиков фальшивок задержано немало молодых людей студенческого возраста. Сотрудники БЭП предостерегли студентов от соблазна легкого обогащения. Фальшивомонетничество относится к категории тяжких преступлений и карается тюремным заключением сроком до 8 лет.





Иван Суверин

5 декабря 2018 года







На главную страницу





