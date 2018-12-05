Новости версия для печати Сегодня в Глазуновском районе открыли кинозал Кинозал в молодежном центре «Юность» распахнул свои двери после десятилетий забвения. Его капитально отремонтировали и оснастили современной аппаратурой.



Это первый широкоэкранный кинозал формата 2D, который открывается в сельской местности. На его реконструкцию и модернизацию было затрачено 5 млн рублей. Это - грант Фонда кино. Свою лепту внесла и область - выделила средства на ремонт кровли. По традиции, в честь такого события была разбита символическая тарелка. Это доверили сделать главе региона.

Андрей Клычков, губернатор и председатель правительства Орловской области «Это было действительно удивительно открывать кинозал. Я благодарю за активность и реализацию. Теперь кинозал в Глазуновке может стать центром притяжения жителей ближайших районов. Это самый современный кинозал, подобных и в Орле-то нет".





Оксана Гранн

5 декабря 2018 года







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