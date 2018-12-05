Новости версия для печати Инклюзивный спектакль орловского центра по работе с детьми и подростками и волонтеров «Открытая дверь» вошел в тройку лучших конкурса «Доброволец России» Сегодня в Москве состоялось торжественное награждение победителей конкурса.



«Открытая дверь» - правдивая история о жизни и внутреннем мире людей с ограниченными возможностями - своей искренностью покорила не только сердца жителей нашего города, но и всей России.



Отправляя этот проект на конкурс, педагоги центра просили орловцев поддержать участников спектакля. И земляки не заставили себя ждать - орловская команда заняла третье место по результатам Интернет-голосования.



В номинации «Вдохновленные искусством» приняли участие более 1500 тысяч проектов со всей страны, и Орловская область вошла в тройку лучших.





Татьяна Напольских

5 декабря 2018 года







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